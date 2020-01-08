Malatya ve Adıyaman'da 71 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|08 Ocak 2020 09:53
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Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 71 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Akçadağ'da 7, Battalgazi'de 3, Darende'de 6, Doğanyol'da 11, Hekimhan'da 13, Kele'de 2, Yazıhan'da 2, Pütürge'de 13, Yeşilyurt'ta 4 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Toplam bin 441 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.
- Adıyaman
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu Sincik ilçesinde 3 köy ve 7 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.
Erdoğan, dozer, greyder, kepçenin de aralarında bulunduğu 36 araçla yaklaşık 20 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
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