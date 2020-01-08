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MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart

Meslek Yüksekokulu kadrolarında 2/3 kuralının uygulanmaması ve kadro aktarımında yetki devri yapılması kişiye özel atamaların önünü açtı!
 08 Ocak 2020 14:00
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MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart

Meslek Yüksekokulu kadrolarında 2/3 kuralının uygulanmaması ve kadro aktarımında yetki devri yapılması kişiye özel atamaların önünü açtı!

Bilindiği üzere, 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 2/3'ü aynı unvan için kullanılabilir. Bu hesaplamada çıkan sayı küsuratlı ise aşağıya doğru yuvarlama yapılır. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları ile meslek yüksekokullarında bu şart aranmaz." düzenlemesi meslek yüksekokulları için belirlenen norm kadro sayısını aşmamak kaydıyla aynı unvandan atama yapılmasına imkan vermektedir.

Örneğin, bir meslek yüksekokulu programında 6 kadronun tamamı öğretim görevlisi/doktor öğretim üyesi/doçent olabilir. Yükseköğretim Kurulunun bu kuralı koymasındaki temel amaç meslek yüksekokulları öğretim üyesi istihdamı açısından zor olan birimler olduğu için burada herhangi bir unvan oranı aranması halinde akademik personel istihdamında güçlükler yaşanması ihtimalidir.

Ancak, bazı üniversitelerimiz maalesef meslek yüksekokullarındaki programlarda bu kural aranmadığı için kişiye özel alakasız ilanlarla öğretim üyesi istihdamı yapmaktadır. Bu tip ilanların maalesef birçok örneği var ama en somut ve bariz olanını sizlerle paylaşalım!

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından 31 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Doçent alım ilanında başvuru şartı olarak; "Biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup, Mardin ve Çevresinde yetişen tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımları, invitro ve invivo biyolojik aktiviteleri ve floristik biyoçeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" aranmıştır.

Söz konusu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının ders içeriklerini incelediğimizde; TDS 109 Tıbbi Biyoloji dışında ilgili programda istihdam edilecek öğretim üyesinin doğrudan verebileceği dersin olmadığı, ilgili çalışma alanına (Mardin ve Çevresinde yetişen tıbbi bitkilerin geleneksel kullanımları, invitro ve invivo biyolojik aktiviteleri ve floristik biyoçeşitliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak) bakıldığında ise doğrudan bir adayı tarif ettiği ve bu haliyle ilanın kişiye özel olduğu görülmektedir.

Bu nedenle, Mardin Artuklu Üniversitenin yukarıda paylaştığımız ilanı özelinde Yükseköğretim Kurulu tarafından meslek yüksekokullarında norm kadronun getirdiği keyfiyetin engellenerek kişiye özel alakasız ilanların önüne geçilmesi gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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