Sivas'ta kar nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 107 köye ulaşım sağlanamıyor.
|08 Ocak 2020 10:10
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 107 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 14, Gürün'de 26, Hafik'te 5, İmranlı'da 15, Kangal'da 25, Suşehri'nde 2, Ulaş'ta 1, Yıldızeli'nde 9, Zara'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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