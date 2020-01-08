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Sivas'ta kar nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 107 köye ulaşım sağlanamıyor.
 08 Ocak 2020 10:10
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Sivas'ta kar nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 107 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 14, Gürün'de 26, Hafik'te 5, İmranlı'da 15, Kangal'da 25, Suşehri'nde 2, Ulaş'ta 1, Yıldızeli'nde 9, Zara'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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