2 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi
|08 Ocak 2020 10:29
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Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık'taki ilk ve orta dereceli okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.
BİGA'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerdeki taşımalı eğitime kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün ara verildi.
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