Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kampından kaçan sorumlu düzeydeki terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
|08 Ocak 2020 10:31
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kampından kaçan sorumlu düzeydeki terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da faaliyet gösterdikten sonra sorumlu düzeyde Suriye'deki kamplarda görevlendirilen terörist ile iletişime geçerek teslim olması konusunda ikna etti.
Bunun üzerine Suriye'den kaçan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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