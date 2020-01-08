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Gram altın 305 lira seviyelerinde

Gram altın 305 lira, çeyrek altın 497 lira ve Cumhuriyet altını 2.035 liradan işlem görüyor
 08 Ocak 2020 10:57
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Gram altın 305 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 1 artışla 305 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 301,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 305 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.035 liradan satılıyor.

Irak'ta, ABD'nin iki üssünün İran tarafından vurulmasının ardından Asya piyasalarında 1.611 dolar ile yaklaşık son 7 yılın zirvesine yükselen altının ons fiyatı, ABD ve İran'dan gelen temkinli açıklamalarla 1.585-1.595 dolar bandında dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor." ifadelerini kullanırken, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerindeki uçuşu geçici olarak durduruldu.

Analistler, İran ve Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, bugün Trump'ın konuyla ilgili yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde aralık ayı nakit bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 ve 307 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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