1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist hakkındaki iddianame tamamlandı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan 2 askerin cenazesini kaçıran ve yakalandıktan sonra Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi- Terörist Kurdi'nin ifadesinden: - "Zeynel, YPG/PKK'lı sözde gazetecileri Racu'ya çağırdı, beni yanlarında görevlendirdi. Ben de onlara çatışmalar devam ederken kayıt yapmaları için yardım ettim, sokaklarda yol gösterdim"
 08 Ocak 2020 11:04
Yazdır
Şehitlerin cenazesini kaçıran terörist hakkındaki iddianame tamamlandı

- Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan askerlerin cenazesini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Harekat sırasında 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgisi bulunduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanarak Hatay'da tutuklanan 23 yaşındaki Kurdi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, Kurdi hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağılaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kurdi'nin şehitlerin cenazelerini Koda köyünden traktörle Racu merkeze getirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

- İtiraflarda bulundu

Kurdi, iddianamedeki ifadesinde, örgüte 2017 yılında katıldığını ve aylık 5 bin Suriye lirası para aldığını ifade etti.

Örgütün kamplarında siyasi, askeri ve ideolojik eğitimler aldığını belirten Kurdi, şunları anlattı:

"Bu çatışma Racu'ya bağlı Koda köyü camisine yakın bir yerde meydana geldi. Ben olay günü Koda köyünde görevliydim. Türk askeri ile YPG/PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışma yaklaşık köyün 500 metre uzağında zeytinlik içerisinde oldu. İki Türk askeri vuruldu. Koda köyünde başımızda sorumlu Zeynel isimli terörist vardı. Koda köyüne Zeynel ile birlikte gitmiştim. O gün Koda köyünün içerisinde ve civarında 25 YPG/PKK'lı örgüt mensubu vardık. Başımızdaki YPG/PKK'nın sorumlu komutanı Zeynel, bana 2 Türk askerinin cenazesini traktörle Racu merkezine götürme talimatı verdi."

- Örgüt yandaşı gazetecileri Racu'da gezdirmiş

Olaydan 3 veya 4 gün önce Racu merkezde çatışmaların şiddetlendiğini aktaran Kurdi, "Zeynel YPG/PKK'lı sözde gazetecileri Racu'ya çağırdı, beni yanlarında görevlendirdi. Ben de onlara çatışmalar devam ederken kayıt yapmaları için yardım ettim, sokaklarda yol gösterdim. Amaç, yapılacak çekimi örgütün televizyonunda yayınlatmaktı." ifadesini kullandı.

Kurdi, aynı olayda bir başka dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan bazılarını tanıdığını, terör örgütü içerisinde görevli olduklarını itiraf etti.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık A.M. ise şüpheli Kurdi'nin terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiğini, örgüte istihbarat sağladığını kaydetti.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit olduğu çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili daha önce de Suriye'de yakalanan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rehber öğretmen ortaya çıkardı, sınıf öğretmeni istismardan tutuklandı
08 Ocak 2020 11:50		 Husumetlisine benzeyen kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
08 Ocak 2020 11:50
Kurumun parasını hesabına aktaran zabıt katibine 14 yıl 8 ay hapis
08 Ocak 2020 11:36		 Müşteri kılığında girdiği kuyumcuyu biber gazıyla soydu
08 Ocak 2020 11:34
Polisin yardımını darp gibi yansıtan kişiye gözaltı
08 Ocak 2020 11:16		 Otomobiliyle köpeği ezerek öldüren sürücü hakkında adli süreç başlatıldı
08 Ocak 2020 11:01
Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü
08 Ocak 2020 10:42		 Öğrencinin iki öğünü devletten
08 Ocak 2020 09:18
Avukat ve icra memurunu tehdit etti, 7 yıla kadar hapsi istendi
08 Ocak 2020 09:18		 Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü
07 Ocak 2020 22:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - PKK'nın en üst kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi.12:21 - Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası12:16 - Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü12:14 - Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar12:12 - Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - Rekabet Kurumu, 2019 birleşme ve devralma raporunu yayımladı11:50 - Husumetlisine benzeyen kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı11:50 - Rehber öğretmen ortaya çıkardı, sınıf öğretmeni istismardan tutuklandı11:48 - Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
11:36 - Kurumun parasını hesabına aktaran zabıt katibine 14 yıl 8 ay hapis11:34 - Müşteri kılığında girdiği kuyumcuyu biber gazıyla soydu11:28 - İlk yerli otomobil fikri Necmettin Erbakan'dan11:25 - Sanayi Bakanı Mustafa Varank: Şimdi sıra milli YHT'de11:23 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek11:21 - Güvenlik soruşturması yeniden TBMM'ye gelecek11:16 - Polisin yardımını darp gibi yansıtan kişiye gözaltı11:15 - Konya ileri teknolojide merkez olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
İran, ABD üssünü vurdu. Trump, açıklama yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
ekpe udoh 1
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 2
Kendi sesini garipsemek 5
sabiha gökçen havalimanında uçuşların ertelenmesi 1
Sibel ünli 4
ahmet hakan 2
Avustralyadaki yanginlar 4
spor toto süper lig 1
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
SON İLANLAR
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam