İYİ Parti'de kongre süreci başladı

- İYİ Parti'nin haziran ayında yapılması planlanan 2'nci Olağan Kongresi öncesi mahalle delegeliği seçimleri başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kongre çalışmalarına yoğunlaşılan partide, il ve ilçe kongrelerine yönelik takvim oluşturuldu.

Genel Merkez bu kapsamda öncelikle, geçen yılın aralık ayında üye sayısı 400'ü geçen ilçelerde mahalle delege tespiti için teşkilatları talimatlandırdı. Bunun üzerine teşkilatlar kongreye hazırlık çalışmalarını yoğunlaşırken, Ankara, İzmir ve Adana teşkilatları mahalle delegelerinin seçimini büyük oranda tamamladı.

KONGRE TAKVİMİ

Kongre takvimine göre, ocak ayı sonu itibariyle bu çalışmaları bitirmeyi planlayan parti, şubat ve mart aylarında ilçe, nisan ve mayıs aylarında ise il kongrelerini yapacak. Bu şekilde 2'nci Olağan Kongreye hazırlık çalışmalarını tamamlayacak olan parti, haziran ayında da büyük kongresini toplamayı planlıyor.

Parti, 81 ilde kongrelerini yapmak ve bütün illerin kongrede temsil edilmesini sağlayarak büyük kongreyi haziranda gerçekleştirmek istiyor.

Kongre tarihine ilişkin son kararı Genel İdare Kurulu verecek.