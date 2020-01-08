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Sağlıklı ve sosyal okul yaşamı için izcilik kampları yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokolle, sağlıklı ve sosyal okul yaşamının geliştirilmesi amacıyla izci kampları düzenlenecek- Öğretmen ve öğrencilere yönelik kamplarla doğa farkındalığının artırılması ve tabiatta daha fazla zaman geçirilmesi sağlanacak
 08 Ocak 2020 11:05
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Sağlıklı ve sosyal okul yaşamı için izcilik kampları yapılacak

- Sağlıklı ve sosyal okul yaşamının geliştirilmesi, doğa farkındalığının artırılması, öğrencilerin tabiatta daha çok vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla öğretmen ve öğrencilere yönelik izci kampları gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik afet ile acil durum eğitimleri, sağlıklı ve sosyal okul yaşamının geliştirilmesi, doğa farkındalığını sağlamak amacıyla Türkiye İzcilik Federasyonu ile iş birliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda eğitim ve öğretimi sınıf dışına taşıyarak öğrenci ile öğretmenlerin okul dışında öğrenme ortamlarının geliştirilmesi, öğrencilerin takım çalışmalarına katılımının sağlanması ve bağımsız hareket yeteneklerinin geliştirilmesi ve izcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, öğretmenlere izci liderliği eğitimi verilecek, öğretmen ve öğrencilere yönelik izci kampları düzenlenecek, öğrencilerin doğada daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak yürüyüşler ve spor faaliyetleri yapılacak. Bununla birlikte öğrencilerin, doğa okuryazarlığının geliştirilmesi planlanıyor. Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmaların yapılacağı protokol kapsamında, çevre dostu tüketim bilinci ve "Sıfır Atık" uygulamalarının geliştirilmesi, farkındalık ve kültür oluşturma faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

AFET VE ACİL DURUM TATBIKATLARI YAPILACAK

İş birliği kapsamında, MEB'e bağlı okul ve kurumlarda öğrencilere, velilere ve çalışanlara yönelik afet ile acil durumlarda arama-kurtarma ve tahliye konularında eğitimler düzenlenecek.

Daha önce AFAD ve Türk Kızılayı ile yürütülen uygulamalara ek Türkiye İzcilik Federasyonu ile afet ve acil durum farkındalığı tatbikat uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecek. Protokolle "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi"nin Bakanlığa bağlı okullarda uygulanması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda çalışmalar, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı koordinesinde, taşra teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Büroları koordinesinde yürütülecek.
Anadolu Ajansı
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