MEB, geçmişe dönük elektrik güvence bedeli ödemesinin yapılmamasının istedi

Milli Eğitim Bakanlığı, geçmişe dönük elektrik güvence bedeli ödemesinin yapılmamasının istedi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 10903426-841.99-E.315157 06.01.2020

Konu : Elektrik Güvence Bedeli

MANİSA VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 05.12.2019 tarihli ve 24184729 sayılı yazınız.

b) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli ve 192822 sayılı yazısı. İlgi yazınız ile 0.05.2018 tarih ve 30426 sayılı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde güvence bedelinin alınmayacağına yönelik hüküm bulunmasına rağmen, Gediz Elektrik firması tarafından 08.05.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında son kaynak tedarikine düşmüş ve perakende satış sözleşmesi imzalanması gereken okullar için tahakkuk etmiş ve sistemde bekleyen güvence bedeli tutarlarının ilk dönem faturalara yansıtılacağı belirtilmiş olup söz konusu güvence bedellerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü talep edilmiş olup alınan ilgi (b) sayılı görüş yazısı ile "30.05.2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Güvence bedelinin iadesi" başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "(1) Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi veya eski sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir ve iade işlemini gerçekleştirmek üzere tüketiciden kimlik bilgileri, güncel iletişim bilgileri ve tüketicinin iadenin elden yapılmasını tercih etmemesi halinde güvence bedelinin iade edileceği hesap bilgileri istenir." ibaresine yer verildiği belirtilmiş bu kapsamda, söz konusu madde gereği geçmişe dönük güvence bedellerinin ödenmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.