6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?

SORU: Tarım Bakanlığında 4B veteriner hekim olarak 6 yıldır görev yapıyorum. Sözleşme ücretim, hizmet sürem 5 yılı geçtiği için fazla hesaplanır mı?

CEVAP: Toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarında yararlanacağı mali ve sosyal haklar 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla belirlenmiş ve konuya ilişkin Karar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 6 Ocak 2020 tarihli ve 1 Sıra Numaralı Genelgesi ile; enflasyon farkı da dikkate alınarak 1 Ocaktan geçerli olmak üzere maaş ve ücretlerde yüzde 5,49 oranında artış yapılması öngörülmüştür.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Esasların 3 üncü maddesine göre sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilmektedir.

4/B ücret skalasına göre sözleşmeli personele aynı unvanda beşer yıllık periyotları tamamladığında ilave bir artış yapılmaktadır. Buna göre aynı unvanda altıncı, onbirinci, onaltıncı ve yirmibirinci yıla giren sözleşmeli personel yüzde 5,49 oranındaki genel zam yanında ek artıştan yararlanacak. Bu konuda idarelerin takdir hakkı bulunmamaktadır.