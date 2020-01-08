Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
|08 Ocak 2020 11:15
|Yazdır
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK'nın en üst kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi.
08 Ocak 2020 12:24
|Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası
08 Ocak 2020 12:21
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
08 Ocak 2020 12:05
|Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
08 Ocak 2020 11:48
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
08 Ocak 2020 10:46
|Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu
08 Ocak 2020 10:31
|Eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis
08 Ocak 2020 10:22
|FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' yakalandı
08 Ocak 2020 09:27
|İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
08 Ocak 2020 09:01
|260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
08 Ocak 2020 08:45