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Güvenlik soruşturması yeniden TBMM'ye gelecek

Güvenlik soruşturmasının memuriyete giriş şartı olarak yeniden getirilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından tekrar Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.
 08 Ocak 2020 11:21
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Güvenlik soruşturması yeniden TBMM'ye gelecek

Meclis, 14 Ocak Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları ile çalışmaya başlayacak. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre Meclis çalışmalarına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu yasama yılının ilk grup konuşması için kürsüye çıkması bekleniyor.

AK Parti grubundan edinilen bilgiye göre Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde çalıştığı İmar Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi olacak. En geç gelecek hafta Meclis'e sunulması beklenen kanun teklifi ile kaçak yapılaşmanın önlenmesi hedefleniyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI YENİDEN

Kamu kurumlarına girişte OHAL KHK'si ile getirilen güvenlik soruşturması şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine güvenlik şartını yeniden düzenleyen bir teklif sunuldu ama bu teklif de tepkiler üzerine, Genel Kurul aşamasındayken geri çekildi. Ancak AK Parti düzenlemeden vazgeçmiş değil.

Güvenlik soruşturmasının memuriyete giriş şartı olarak yeniden getirilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından tekrar Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

Memurlar.Net
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