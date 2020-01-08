Kurumun parasını hesabına aktaran zabıt katibine 14 yıl 8 ay hapis
|08 Ocak 2020 11:36
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Kastamonu'da, zimmet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen zabıt katibi, 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve zimmet" iddiasıyla tutuksuz yargılanan H.Ö. ile avukatı katıldı.
H.Ö, yaptığı savunmada, pişman olduğunu ve zararı tamamıyla karşıladığını belirterek beraat talebinde bulundu.
Sanığa önce 26 yıl 11 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, daha sonra sanığın zararı karşılaması ve pişman olması dolayısıyla cezayı 14 yıl 8 ay 7 güne indirdi.
Tosya Adliyesinde çalışan H.Ö, 2013 ile 2018 yılları arasında belgelerde sahtecilik yaparak kurumun parasını kendi hesabına aktardığı iddiasıyla 15 Şubat 2018'de gözaltına alınıp tutuklanmış, yargılanma sürecinde ise serbest bırakılmıştı.
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