Kimler sayman mutemedi olarak görevlendirilebilir, kimlerden kefalet sandığı kesintisi yapılır?
|12 Ocak 2020 11:38
|Yazdır
SORU: İcra dairesinde görevli; icra müdür, müdür yardımcısı veya icra katibi, sayman mutemedi olarak görevlendirildiğinde (uygulamada mal müdürlüğü kim sayman mutemedi diye sorabiliyor ve imza örneği istiyor) kefalet sandığı kanunu kapsamında kesinti yapılabilir mi?
CEVAP: 2489 sayılı Kefalet Kanunu'nun 1. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir.
"10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiş ve bu maksatla tüzel kişiliği haiz Kefalet Sandığı kurulmuştur. Bu Kanundaki memur ve müstahdem ibarelerinden bu fıkrada geçen kefalete tabi personel anlaşılır"
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri aşağıdaki şekildedir.
"Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri
Madde 5- Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe birimlerinin vezne ve ambarlarından zimmetle değerli kağıt alıp satmakla görevlendirilen yetkili memurlar ile elçilik ve konsolosluklarda harç ve değerli kağıt satış bedellerini ve emanet paraları tahsil etmekle görevlendirilenler de muhasebe yetkilisi mutemedidir.
Zorunluluk bulunması halinde yukarıda unvanları belirtilenler dışında, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakatı alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, özlük hakları ödemelerinin yapıldığı muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında bulunan birimlerde görev yapan personelin, görev yapılan yerdeki aynı bütçeli diğer idarelere hizmet veren muhasebe yetkilisine bağlı mutemet olarak görevlendirilmesi de mümkündür.
Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve imza örneği ile görev ve yetkileri ilk görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.
Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve bu Yönetmelik esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve ödeme yapamaz.
Kefalet aidatı kesilmesi ve teminat alınması
Madde 6- 6/6/1934 tarihli ve 2720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2489 sayılı Kefalet Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri, aylıklarını tam olarak almaya başladıkları tarihten itibaren kefalete tabi tutulur. Kefalet Kanunu kapsamı dışında kalan kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir.
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici ayrılmalarında yerlerine, birinci fıkra hükmüne göre aylığından kefalet aidatı kesilen kişilerden görevlendirme yapılması esastır. Ancak, zorunluluk hallerinde Kefalet Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle diğer personelin de muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkündür.
Kefalete tabi tutulan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin aylığından kesilen aidatlar mevzuatında öngörülen sürede ilgili kefalet sandığı hesabına ödenir."
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kefalet Kanunu kapsamında kesinti yapılmasının iki şartı bulunmaktadır.
a. 2489 sayılı Kefalet Kanunu'nun 1. Maddesi kapsamında olan bir idarede çalışmak (Adalet Bakanlığı 5018 sayılı Kanunun Ek-1 listesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idaresidir, dolayısıyla kanun kapsamındadır.)
b. Para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak
İcra dairesinde görevli; icra müdür, müdür yardımcısı veya icra katibleri 2489 sayılı Kefalet Kanunu'nun 1. maddesi kapsamında olan bir idarede çalışmaktadır. Ayrıca sayman mutemedi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle söz konusu görevlilerin aylıklarından kefalet aidatı kesilmesi gerekmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Memurlar.net'e, internet gazeteciliğinde en iyi basın ödülü
11 Ocak 2020 15:16
|10 günlük engellilik durumuna bağlı mazeret izni amirin takdir hakkına bağlı mıdır?
11 Ocak 2020 14:00
|İran yolcu uçağını 'cruise füzesi' sanarak vurmuş
11 Ocak 2020 13:49
|Mansur Yavaş, görevde yükselmedeki torpil için 'Bu ülkenin gerçeği' yanıtını verdi
11 Ocak 2020 00:24
|MEB'de Genel Müdür değişimi
08 Ocak 2020 19:58
|İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
08 Ocak 2020 11:00
|CTE'nin personel alımında, kazananların çoğu feragat etti
07 Ocak 2020 16:09
|YÖK, halen akademik teşvik yönetmeliğini değiştiremedi!
07 Ocak 2020 11:05
|MEB, kadroya geçen taşeron işçilerin 2020 zam oranlarını açıkladı
07 Ocak 2020 00:05
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevde yükselme ilanındaki kadro sayısını artırıyor
06 Ocak 2020 18:21