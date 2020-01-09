Dicle nehrinin kıyısındaki tarihi kent... Cizre

Eğer bir gün yolunuz Şırnak'a düşerse diye sizler için harika bir yazı hazırladık. Şırnak'taki en güzel yer ise bize göre Cizre. Dicle nehrinin kıyısında yer alan ve tarihin en önemli anlarına tanıklık etmiş olan Cizre hakkında kötü şeyler duysanız da gerçek aslında öyle değil. Televizyonlardan bakıldığı zaman Şırnak ve çevresi kötü görünse de şimdi ki Cizre hiç de öyle değil. Rengarenk ışıklandırmalar ile dolu köprüsü, her yaştan insanın ziyaret ettiği parkları ve kalesi o kadar güzel ki, bir an adını bilmeseniz kendinizi burada harika hissedersiniz. Şimdi Cizre'de sizi bekleyen şeyleri sizlere anlatmak zamanı.

CİZRE'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Kırmızı Medrese

Cizre Beylikleri döneminde Akkoyunluların eline geçen şehri geri almak için bölgesel aşiretlerle işbirliği yapan II. Şeref Bey tarafından Allah'a şöyle dua edilmiş: "Rabbim Cizre'yi geri alırsam senin için bir cami yapacağım". Nitekim duası kabul olunca da şehri kazanırken surda delik açtığı yere bu camiiyi yaptırmış. Hem medrese hem cami olan Kırmızı Medrese şu an da hala faal durumda. Bölgedeki sorunlar nedeniyle bir süre bakımsız kalmış olsa da bugünkü hali ve tertibi gerçekten ona yakışır seviyede. Medrese şehir merkezinden yürüme 7-8 dk mesafede yer almaktadır.

Abdaliye Medresesi ve Mem-u Zin Türbesi

Abdaliye Medresesi de Kırmızı Medrese'ye yakın bir yerde bulunmaktadır. Yaklaşık iki dakikada 2 sokak geçip burayı da ziyaret edebilirsiniz. Medresenin alt odalarında Zin, Mem ve Bekir'e ait mezarlar bulunmaktadır. Döneminde burası için çokça çaba göstermiş bu önemli kişiler Cizre'nin kültürel ve dini gelişimine büyük katkı sağlamışlar. Mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

Bırca Belek Parkı

Cizre'de görebileceğiniz en güzel yer ise Bırca Belek Parkı bizce. Şehrin doğusundaki surların yanından geçen ihtişamlı turkuaz rengiyle akan Dicle 'ye karşı genişçe bir park burası. Yaz kız güneş görür görmez dolup taşan, gençlerin ve yaşlıların buluşma yeri olan parkta her yaştan kişi yerini alıyor.

Parkın içinde çocuklar için oyun alanları, tarihe tanıklık etmek isteyenler büyük sur duvarları, sohbet etmek ve Dicle'yi izlemek isteyenler için de ağaç altı bankları bulunuyor. Ayrıca parkın içindeki Cizre Kaymakamlık binası da ayrıca görülmeye değer.

CİZRE'DE YEME İÇME

Cizre'de yemek kültürü tam bir Güneydoğu Anadolu karması olarak ortaya çıkıyor. Burada tüm et yemeklerine ve Doğu tatlılarına en lezzetli şekilde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi size yerel halka sorup sorup öğrendiğimiz ve tadına baktığımız yerleri anlatacağız.

Kasaba Cafe

Kahvaltı için gideceğiniz adres şehir merkezini yukarıdan görebileceğiniz harika bir kafe. Kahvaltısı da gerçekten çok güzel.

Güri Amca'nın Yeri

Bir kaç yeri denedik Cizre'nin en güzel ciğercisini bulduk. Yıllardır bu ara sokakta ailece ciğer şiş yapmakta olan Güri usta bir mangal ve birkaç masadan oluşuyor. Ailenin gençleri şişle hazırladıkları özel ciğerlerini burada pişirip sıcak sıcak servis ediyorlar. Ciğer dışında bir çok alternatifleri de mevcut. Ciğer severler ise mutlaka buraya gitmeli. İnternette yeri bulmak için ise Güri Kebap Salonu yazmalısınız.

Antepya Künefe

Bize göre Cizre'nin en iyi künefecisi burası. Modern iç dizaynı ve ürün çeşitliliği ile her şey harika. Künefeden önce meyve ikramı ile başlayan servis ılık süt ve ya çay ile devam ediyor. Lezzet ise gerçekten harika. Şehrin güneyine doğru biraz yürümeniz gerekse de buna değecektir.

CİZRE'DE KONAKLAMA

Cizre ülkemizde bir çok memurun yaşadığı bölgenin en büyük yerleşimlerinden biri olduğu için otelcilik sektörü de burada ilerlemeye başlamış durumda. Geleni gideni fazla olmasının diğer bir sebebi ise ticaret. Habur sınır kapısına yakın olmasından dolayı Irak ile yapılan ticaret bu şehrin de önemini oldukça artırmış. Bu sebeple şehir bir nevi sınırdan önceki son durak görevi görüyor. Sınır ile Cizre arasındaki Silopi'de de bu imkanlar olsa da şehir hala tam anlamıyla toparlanabilmiş değil.

CİZRE'YE NASIL GİDİLİR?

Eğer Cizre'deki yaşam sizin de ilginizi çektiyse günübirlik de olsa gelinip gezilmesini tavsiye ediyoruz. Her şehir olduğu gibi burası da kendi geçmişiyle, doğasıyla ve kültürü ile önemli bir yer. Cizre'ye Irak istikametine giden yaklaşık 10 otobüs firması gitmekte. Genel olarak batıdan yola çıkan bu firmalar epey bir şehirden ve farklı rotalardan geçmekte olduğu için Cizre'ye gelmenin oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz.

Cizre'ye gelmek için havayolu alternatifi de mevcut. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ile Cizre arası yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Havalimanı servisleri ile ulaşım da mümkün.

Cizre'ye çevre illerden olan uzaklıklar ise şöyle:

Hakkari: 230 km

Mardin: 150 km

Batman: 170 km

Diyarbakır: 250 km

Şanlıurfa: 320 km

Van: 400 km