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Husumetlisine benzeyen kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Şişli'de ambulansla hastaneye gelen kişiyi husumetlisine benzeterek bıçaklayıp öldüren ve gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
 08 Ocak 2020 11:50
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Husumetlisine benzeyen kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Şişli'de ambulansla hastaneye gelen kişiyi husumetlisine benzeterek bıçaklayıp öldüren ve gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine ambulansla gelen E.T.M'yi husumetlisine benzeterek bıçaklayıp öldüren ve olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanan zanlı Akın Kutlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen zanlı, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ''kasten öldürme'' suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de zanlı Kutlu'nun atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen E.T.M, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. E.T.M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte yakalamıştı.

Zanlının, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen E.T.M'yi, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzetmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Zanlının kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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