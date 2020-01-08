Rekabet Kurumu, 2019 birleşme ve devralma raporunu yayımladı
|08 Ocak 2020 12:01
|Yazdır
Rekabet Kurumu'nun açıklaması:
Rekabet Kurumu tarafından 2013 yılından itibaren her yılbaşında bir önceki yıla ilişkin yıllık birleşme ve devralma görünüm raporu hazırlanmaktadır. 2019 yılına ilişkin olarak da Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemlerine ait veriler çerçevesinde söz konusu rapor tamamlanmış bulunmaktadır.
Ülkemizdeki yatırım ikliminin seyri bakımından yatırımcıların kararlarına yol gösteren önemli veri setlerinden biri olan bu rapor, geçmiş bir yılda Rekabet Kurumu tarafından incelenen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin verileri içermektedir.
2019 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 208 adet birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Son yedi yıla ait ortalama incelenen işlem sayısı 202 olup, 2019 yılı işlem sayısı bakımından bu ortalamanın üzerindedir. Bir önceki yıla kıyasla ise bir miktar düşüş gözlenmektedir. Grafik-1'de son yedi yıl için işlem sayıları sunulmaktadır.
Raporun tamamına ulaşmak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar
08 Ocak 2020 12:14
|'Aşı reddi ile ilgili tartışmalar yerlileşmeyle azalacak'
08 Ocak 2020 11:13
|2 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
08 Ocak 2020 10:29
|Belediyelerde, engelli, eski hükümlü ve İş Güvenliği uzmanı istihdamına dair Genelge
08 Ocak 2020 09:08
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
08 Ocak 2020 08:18
|Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü görevden alındı
08 Ocak 2020 07:54
|Hac kuraları yarın çekiliyor
08 Ocak 2020 06:50
|Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
08 Ocak 2020 00:53
|PTT Genel Müdürü Bozgeyik görevden alındı
08 Ocak 2020 00:21
|Belediyenin dağıttığı kart, 30 bin ailenin dermanı oldu
07 Ocak 2020 23:03