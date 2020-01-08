Rekabet Kurumu, 2019 birleşme ve devralma raporunu yayımladı

Rekabet Kurumu'nun açıklaması:

Rekabet Kurumu tarafından 2013 yılından itibaren her yılbaşında bir önceki yıla ilişkin yıllık birleşme ve devralma görünüm raporu hazırlanmaktadır. 2019 yılına ilişkin olarak da Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemlerine ait veriler çerçevesinde söz konusu rapor tamamlanmış bulunmaktadır.

Ülkemizdeki yatırım ikliminin seyri bakımından yatırımcıların kararlarına yol gösteren önemli veri setlerinden biri olan bu rapor, geçmiş bir yılda Rekabet Kurumu tarafından incelenen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin verileri içermektedir.

2019 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 208 adet birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Son yedi yıla ait ortalama incelenen işlem sayısı 202 olup, 2019 yılı işlem sayısı bakımından bu ortalamanın üzerindedir. Bir önceki yıla kıyasla ise bir miktar düşüş gözlenmektedir. Grafik-1'de son yedi yıl için işlem sayıları sunulmaktadır.

Raporun tamamına ulaşmak için Tıklayınız.

