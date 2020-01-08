1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Ocak 2020 12:10
Yazdır
Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,97205,9730
Avro6,64806,6490
Sterlin7,84507,8850
ANKARA
ABD Doları5,95006,0100
Avro6,62006,6900
Sterlin7,77807,9230
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 305 lira seviyelerinde
08 Ocak 2020 10:57		 Borsa güne düşüşle başladı
08 Ocak 2020 10:14
Dolar güne hafif yükselişle başladı
08 Ocak 2020 09:42		 İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
08 Ocak 2020 08:59
Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü
07 Ocak 2020 19:39		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
07 Ocak 2020 18:18
Altın 7 yılın zirvesinden döndü
07 Ocak 2020 17:37		 Dövizde gün sonu fiyatları
07 Ocak 2020 17:15
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
07 Ocak 2020 13:13		 Çeyrek altın ne kadar?
07 Ocak 2020 12:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - PKK'nın en üst kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi.12:21 - Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası12:20 - Hakan Atilla: Yatırımcılar borsada altından da dövizden de çok kazanabiliyor12:16 - Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü12:14 - Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar12:12 - Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:06 - Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı12:05 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı12:01 - Rekabet Kurumu, 2019 birleşme ve devralma raporunu yayımladı
11:50 - Husumetlisine benzeyen kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı11:50 - Rehber öğretmen ortaya çıkardı, sınıf öğretmeni istismardan tutuklandı11:48 - Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası11:36 - Kurumun parasını hesabına aktaran zabıt katibine 14 yıl 8 ay hapis11:34 - Müşteri kılığında girdiği kuyumcuyu biber gazıyla soydu11:28 - İlk yerli otomobil fikri Necmettin Erbakan'dan11:25 - Sanayi Bakanı Mustafa Varank: Şimdi sıra milli YHT'de11:23 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
james nunnally 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 6
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 1
haftada 4 gün 6 saat mesai 6
bold pilot 3
küçük prens 5
boğazlı kazak 5
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
virüslü organ 1
psikolg 3
SON İLANLAR
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam