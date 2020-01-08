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Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor

Adıyaman'da 2014 yılında geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyede yaşamına devam eden matematik öğretmeni Bedriye Çiloğlu, 3 yıl önce atandığı lisede öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için gayret gösteriyor- Çiloğlu: "Öğrencilerimle hayata tutundum. 'İyi ki öğretmenim' dedim. Engelimi onlar sayesinde aşıyorum"- İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz: "Enerjisi, güler yüzüyle bize ve çocuklarımıza ilham veriyor"
 08 Ocak 2020 12:12
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Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor

- Adıyaman'da, kaza sonucu omurilik felci geçiren matematik öğretmeni Bedriye Çiloğlu, tekerlekli sandalyeyle görev yaptığı okulunda öğrencilerin en iyi eğitimi alması için elinden gelen çabayı ortaya koyuyor.

Çiloğlu, 2014 yılında üçüncü kattaki evlerinin camını silerken dengesini kaybederek düştü. Omuriliği zedelenen Çiloğlu, tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam etmeye başladı.

Kazadan 3 yıl sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda aldığı başarılı sonuçla Adıyaman Fatih Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesine öğretmen olarak atanan Çiloğlu, öğrencileriyle geçirdiği vakitle yeniden yaşama sevinci kazandı.

Bedriye Çiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası herkesin aslında bir engelli adayı olduğunu yaşayarak öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak adına engel tanımadan görev yapmaya gayret ettiğini anlatan Çiloğlu, "Engel aslında bedenimizde değil zihnimizdedir. Bunun farkına vardım. Öğretmenlik mesleği ile tekrar hayata bağlandım. Öğrencilerimle hayata tutundum. 'İyi ki öğretmenim' dedim. Engelimi onlar sayesinde aşıyorum." diye konuştu.

Çiloğlu, öğrenciler ve veliler ile aralarında çok güzel bir bağ olduğunu dile getirerek, "Öğrenciler ve veliler tarafından çok seviliyorum. Güzel bir duygu. Onlardan her zaman olumlu yaklaşımlar aldım." dedi.

Öğrencilerine sadece matematik öğretmediğini, aynı zamanda onlara bir engelli olarak model de olduğunu vurgulayan Çiloğlu, "Öğrencilerim dışarıda bir engelli gördükleri zaman o insana nasıl bakmaları ve davranmaları gerektiğini sayemde öğreniyor. Öğrenciler benimle birlikte engelli insanlara karşı ön yargılarını yıktı. Onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun 9. sınıf öğrencilerinden Ayça Canan ise öğretmenini çok sevdiğini, matematiği Bedriye öğretmeni sayesinde sevdiğini belirterek, tüm arkadaşlarının da öğretmenleriyle çok güzel bir diyalog içinde olduğunu aktardı.

- "Öğrencilere matematiği sevdiriyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Bedriye Çiloğlu'nun öğrencilerle çok iyi iletişim kurarak dersi en iyi şekilde anlatmanın heyecanını yaşadığına işaret etti.

Çiloğlu'nun önemli bir farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Alagöz, şunları kaydetti:

"Öğretmenimiz, diğer engelli kardeşlerimize hayatta başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Bize aynı zamanda öğretmenliğin beden işi olmadığını, gönüllülük ve kalp işi olduğunu gösteriyor. Yaptığı fedakarlıklarla öğrencilere ışık olan Bedriye öğretmenimize teşekkür ederim. Öğrencilere matematiği sevdiriyor. Okulumuz tarafından kendisine matematik sınıfı oluşturuldu. Enerjisi, güler yüzüyle bize ve çocuklarımıza ilham veriyor. Diğer engelli kardeşlerimizin de Bedriye öğretmenimizi örnek almasını istiyorum."

Anadolu Ajansı
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