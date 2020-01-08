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Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için hem dondurucu soğukla hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor
 08 Ocak 2020 12:14
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Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için hem dondurucu soğukla hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Ekipler, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Doğanlı köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba sarf etti.

Önce Zap Deresi'ni botlarla geçen ekipler, ardından karlı dağlara tırmanarak arızanın olduğu bölgeye ulaşmaya çalıştı.

Üzümcü Jandarma Karakolundaki askerlerin drone ile destek verdiği ekipler, zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşarak arızayı giderdi.

Ekipte yer alan Şahin Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurca ana hat şebekesinde oluşan arızayı gidermek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zor şartlara rağmen insanlara kesintisiz enerji sağlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Coğrafi yapısı, iklim koşulları, ulaşım sıkıntılarına rağmen bugün botlarla Zap Suyu'nu geçtik. Ardından 400 metre dağa tırmanarak arızayı tespit ettik. Yürüttüğümüz çalışmaların ardından bölgeye yeniden enerji verilmesini sağladık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı enerji almalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize destek olan Zap Rafting takımına ve bölgede görevli askerlerimize teşekkür ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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