Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak.
|08 Ocak 2020 12:16
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Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklara yüzde 0.79'dan kredi kullandıracak.
Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin daha önce açıklama yapmıştı.'Kamu bankaları, sıfır konutta faizi 0.79'a indiriyor'
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