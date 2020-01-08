Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası
|08 Ocak 2020 12:21
|Yazdır
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen, "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Mehmet Onuk ve avukatı katıldı.
Sanık Onuk savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, ''Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Ben kimseye sohbet imamlığı yapmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ByLock kullanıcısı olduğu, kendine ait evde sohbet toplantıları düzenlediği ve KHK ile kapatılan sendikaya üyeliği bulunduğu hususları dikkate alınarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Onuk'a ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK'nın en üst kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi.
08 Ocak 2020 12:24
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
08 Ocak 2020 12:05
|Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
08 Ocak 2020 11:48
|Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
08 Ocak 2020 11:15
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
08 Ocak 2020 10:46
|Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu
08 Ocak 2020 10:31
|Eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis
08 Ocak 2020 10:22
|FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' yakalandı
08 Ocak 2020 09:27
|İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
08 Ocak 2020 09:01
|260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
08 Ocak 2020 08:45