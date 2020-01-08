1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'nın en üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi

PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
 08 Ocak 2020 12:24
Yazdır
PKK'nın en üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi "Delal Nurhak" kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü "Zilan Kobani" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörist Esme Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.

1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15'te PAJK Koordinasyon sorumluluğuna getirilen teröristin 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası
08 Ocak 2020 12:21		 Antalya'da FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
08 Ocak 2020 12:05
Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
08 Ocak 2020 11:48		 Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
08 Ocak 2020 11:15
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
08 Ocak 2020 10:46		 Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu
08 Ocak 2020 10:31
Eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis
08 Ocak 2020 10:22		 FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' yakalandı
08 Ocak 2020 09:27
İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
08 Ocak 2020 09:01		 260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
08 Ocak 2020 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:56 - Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış13:52 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor13:48 - Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi13:45 - Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu13:43 - Türkşeker'den 'geçici işçilere kadro' açıklaması13:35 - Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti13:32 - Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su13:30 - Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı13:25 - RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide uygulandı13:22 - Bedensel engelli sıra arkadaşının en büyük yardımcısı
13:19 - Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi13:05 - İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek13:02 - Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz12:55 - Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri12:51 - İBB, eğitim yardımı için yeniden başvuru alacak12:49 - İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
arda turan'ın başakşehir'le sözleşmesini feshetmesi 3
değişmeyen tek şey değişimdir 2
annemizin kızlık soyadını unutmak 1
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 2
Yakıt Parası 1
Kendi sesini garipsemek 5
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
james nunnally 1
spor toto süper lig 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam