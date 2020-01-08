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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
 08 Ocak 2020 12:06
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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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