Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri

- Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) güvenlik personeli "Grup Security" adıyla kurdukları müzik grubuyla üniversitedeki etkinliklerde sahne alarak öğrencilerin moral bulmasını sağlıyor.

GTÜ güvenlik personeli Selami Ayaz ile Yasin Demir tarafından kurulan, öğrencilerin de destek verdiği "Grup Security", okuldaki etkinliklerde canlı müzik ve şiir dinletisi sunuyor. Grup üyeleri, öğrencilerin sanatsal faaliyetlerle moral bulmasına, sınav aralarında motivasyonlarını yükseltmelerine destek oluyor.

Grup Security Kurucusu Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe, öğretmen olan ve hayatını kaybeden babasının desteğiyle başladığını, o günden beri müziğin hayatının bir parçası olduğunu belirtti.

Ayaz, müziğin insan hayatına katılabilecek artı bir değer olduğunu ve sevginin de müzikten geçtiğini ifade ederek, "Yıllardan beri hobi olarak gitar ve başka enstrümanlar da çalabiliyorum. Burada göreve başladıktan sonra meslektaşım Yasin Demir ve üniversite idaresiyle böyle anlamlı işe adım attık ve çok da güzel oldu. Bir takım ruhu oluşturduk adeta. Öğrencilerle iç içeyiz ve gerilimle değil, sevgiyle anılıyoruz." diye konuştu.

Müziğin birleştirici ve insanları kaynaştırıcı bir rolü olduğunu, grubun da bu şekilde ortaya çıktığını dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Müzik, insanın doğasında ortaya çıkabilecek olumsuz kişilik özelliklerini tamamen törpülüyor. Benim yaşantımda müzik demek insana, doğaya, hayata sevgiyle bakmak demektir. En güzel duyguları şarkılarla notalarla ifade etmek için herkese bir müzik enstrümanı çalmayı ve bu alanda çalışmayı öneriyorum."

- "Cop yerine gitar"

Grup Üyesi Yasin Demir ise sanat serüvenine "şiiri doğru okumalı" diyerek başladığını, müzik aletlerini de çalabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında görev yaptığımız güvenlik işini insanlar şiddet ve gerilimle anıyor. Biz ise yola 'cop yerine gitar, gerilim yerine sevgi' manifestosuyla çıktık. Mısraların doğru tonlama ve vurguyla daha çok anlam kazandığını düşünüyorum. Burada bir aile ortamı oluşturduk adeta. Şiir kitaplarını elden bırakmıyor, Kahraman Tazeoğlu, Murat İnce, Necip Fazıl Kısakürek gibi şairleri de okumadan edemiyorum. Aslında bulunduğumuz üniversite ruhu bizi bu görevi icra ederken bile başka alanlarla ilgilenme fırsatı veriyor. Bu da bizler için çok anlamlı. Bazı üniversitelerde, güvenlikçilerle öğrenciler arasında ortaya çıkan arbede görüntülerine karşın karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz."

GTÜ Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu ise üniversitede bilimi, kültür ve sanatla buluşturduklarını anlattı.

Soylu, "Kampüsümüzde 51 öğrenci grubu yıl boyu, bazı öğrencilerimiz de uluslararası 300'ün üzerinde etkinliğe imza atıyor. Öğrencilerin böylesi organizasyonlarda yönetici olarak yer almalarıyla sorumluluk alma, plan ve program ve etkinlik icra etme konularında deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Yeni nesil üniversite için en önemli anahtar, birlikte ve etkileşim içinde yönetim yani yönetişim." diye konuştu.

- "Türkiye'nin En Genç Devlet Üniversitesi"

Soylu, GTÜ, mezunlarının alanda en hızlı iş bulan, akademisyenleri en çok proje kazanan, en çok akademik yayın yapan, en başarılı üniversiteler arasında da hep ilk 10'da kendine yer bulduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından Times Young University Rankings'in 'Genç Üniversiteler 2019' sıralamasında 201-250 bandında yer alarak 'Türkiye'nin En Genç Devlet Üniversitesi' seçildik. İnsanlar ve olaylar sizin yansımanızdır. Birisine bağırırsanız çıkardığınız yüksek sesin aynı şiddette size geri döneceğine emin olabilirsiniz. Gebze Teknik Üniversitesi özel değil, bir devlet üniversitesi. Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde de notaların rahatlatan melodisini duymamız ve tüm personelin birlik olması duygusunu görerek, adeta bu gerçeküstü tabloyu hayata geçirmenin üniversite olarak haklı gururunu yaşıyoruz. Takım ruhunu yansıtan bu tarz projeleri hayata geçiren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim."

- GTÜ'lü öğrenciler için sosyal etkinlikler

Gebze Teknik Üniversitesinde, fen ve mühendislik, kültür, edebiyat ve sanat, spor, bilişim ve inovasyon ile girişimcilik ve kariyer planlama alanlarında, 51 öğrenci topluluğu mevcut.

Topluluk üyesi öğrenciler, yıl içerisinde 300 civarında etkinliğe imza atarken üniversite yönetimi kendilerine talep ettikleri desteği sunuyor.

Öğrencilerin böylesi organizasyonlarda yönetici olarak yer almalarıyla sorumluluk alma, plan ve program ve etkinlik icra etme konularında deneyim kazanmaları sağlanıyor.

Düzenlenen etkinliklerin bir kısmı zamanla gelenekselleşerek uluslararası boyut kazanırken Kariyer Günleri, Girişimcilik Zirvesi, Bilim ve Teknoloji Günleri, Mezunlar Söyleşisi, Konserler ve benzeri etkinliklerle Türkiye'nin bilim, siyaset ve sanat alanlarında önde gelen isimleri ağırlanıyor.