Birlik geciktiği için, Kurumlar Ocak ayında usulsüz araç kiralamak zorunda kalıyor
|08 Ocak 2020 12:36
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Bakanlar Kurulunun 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2014/6814 sayılı "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması ile birlikte Kamu kurumları; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği tarafından her yıl Ocak ayı itibarı ile yayımlanacak araç kasko değerleri üzerinden araç kiralama hizmeti gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.
Fakat; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği, araç kasko
değerlerini teamül haline gelen uygulamalarında 10 Ocak tarihinden önce açıklamamaktadır.
Dolayısı ile Kamu kurumları da Ocak ayı için kiralama sözleşmelerini "10
Ocaktan" önce hukuka aykırı bir şekilde tanzim etmek zorunda kalmaktadırlar.
Bu bazen sözleşmelerin, geri tarihli imzalanması bazen de geçmiş dönem Aralık
ayı kasko değeri üzerinden imzalanması suretiyle gerçekleşmektedir. Konu ile
alakalı ivedi bir şekilde Ocak ayına ilişkin geçiş hükümlerini iktifa eden mevzuat
düzenlemesi gerekliliği zaruridir. Başka bir çözüm ise Türkiye Sigorta, Reasürans
ve Emeklilik Şirketler Birliği Aralık dönemi sonu itibarı ile yeni yıla geçiş
yapmadan Ocak ayına ilişkin kasko değerlerini ilan etmelidir.
Gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde hukuka aykırı gerçekleşen bu sözleşmelerin Damga Vergisinin tutarı ve ödenme zamanından, hatalı kiralama tutarından kaynaklı kamu zararı oluşturacak çok sayıda idari işleme konu olabilecektir.
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