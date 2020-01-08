1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birlik geciktiği için, Kurumlar Ocak ayında usulsüz araç kiralamak zorunda kalıyor

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği, araç kasko değerlerini 10 Ocak'ta yayımladığı için, Kamu kurumları, 10 Ocak öncesinde, hukuka aykırı olarak araç kiralamak zorunda kalıyorlar.
 08 Ocak 2020 12:36
Yazdır
Birlik geciktiği için, Kurumlar Ocak ayında usulsüz araç kiralamak zorunda kalıyor

Bakanlar Kurulunun 02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2014/6814 sayılı "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması ile birlikte Kamu kurumları; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği tarafından her yıl Ocak ayı itibarı ile yayımlanacak araç kasko değerleri üzerinden araç kiralama hizmeti gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.

Fakat; Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği, araç kasko değerlerini teamül haline gelen uygulamalarında 10 Ocak tarihinden önce açıklamamaktadır. Dolayısı ile Kamu kurumları da Ocak ayı için kiralama sözleşmelerini "10 Ocaktan" önce hukuka aykırı bir şekilde tanzim etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu bazen sözleşmelerin, geri tarihli imzalanması bazen de geçmiş dönem Aralık ayı kasko değeri üzerinden imzalanması suretiyle gerçekleşmektedir. Konu ile alakalı ivedi bir şekilde Ocak ayına ilişkin geçiş hükümlerini iktifa eden mevzuat düzenlemesi gerekliliği zaruridir. Başka bir çözüm ise Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketler Birliği Aralık dönemi sonu itibarı ile yeni yıla geçiş yapmadan Ocak ayına ilişkin kasko değerlerini ilan etmelidir.
Gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde hukuka aykırı gerçekleşen bu sözleşmelerin Damga Vergisinin tutarı ve ödenme zamanından, hatalı kiralama tutarından kaynaklı kamu zararı oluşturacak çok sayıda idari işleme konu olabilecektir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart
08 Ocak 2020 14:00		 Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti
08 Ocak 2020 13:35
RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide
08 Ocak 2020 13:25		 İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu
08 Ocak 2020 12:49
Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar
08 Ocak 2020 12:14		 Rekabet Kurumu, 2019 birleşme ve devralma raporunu yayımladı
08 Ocak 2020 12:01
'Aşı reddi ile ilgili tartışmalar yerlileşmeyle azalacak'
08 Ocak 2020 11:13		 2 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
08 Ocak 2020 10:29
Belediyelerde, engelli, eski hükümlü ve İş Güvenliği uzmanı istihdamına dair Genelge
08 Ocak 2020 09:08		 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
08 Ocak 2020 08:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:00 - MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart13:56 - Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış13:52 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor13:48 - Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi13:45 - Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu13:43 - Türkşeker'den 'geçici işçilere kadro' açıklaması13:35 - Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti13:32 - Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su13:30 - Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı13:25 - RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide uygulandı
13:22 - Bedensel engelli sıra arkadaşının en büyük yardımcısı13:19 - Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi13:05 - İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek13:02 - Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz12:55 - Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri12:51 - İBB, eğitim yardımı için yeniden başvuru alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 2
Avustralyadaki yanginlar 4
james nunnally 1
Kendi sesini garipsemek 5
haydari 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
arda turan'ın başakşehir'le sözleşmesini feshetmesi 3
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
psikolg 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam