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Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz

Tekirdağ'da bir lokanta, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz yemek ikram ediyor
 08 Ocak 2020 13:02
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Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz

Tekirdağ'da bir esnaf lokantasında, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi takdir topluyor.

Eskicami Ortacami Mahallesi'ndeki lokantasında kokoreç, sucuk ekmek, tavuk ve köfte satışı yapan Efkan Kılıç, iş yerinin tabelasına "Bu soğuk kış günlerinde durumu olmayan öğrenci kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Öğrenciler Çarşı ve Değirmenaltı şubemizde ücretsiz yemek yiyebilir." yazdırdı.

Bu davranışıyla vatandaşların ve esnafın takdirini toplayan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır şehit ailelerine ücretsiz yemek verdiğini söyledi.

Öğrenciler için de ücretsiz yemek ikramı yapmaya başladığını belirten Kılıç, özellikle kış günlerinde ihtiyaç sahibi herkese kapılarını açtığını ifade ederek, şöyle konuştu:


Parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz!

"Biz güçlü bir ülkeyiz. Ülkemizde kimse açlıktan ölmez. Ben zaten 10 yıldır dükkanımda şehit ailelerine ücretsiz yemek veriyorum. Öğrenci kardeşlerimiz de aç kalsın istemem. Öğrencilik hali, durumu olmayan öğrencilerimiz oluyor. İhtiyacı olan öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip burada ve Değirmenaltı'nda ki şubemizde ücretsiz yemek yiyebilir. Paylaşmayı bileceğiz. Paylaşmak güzeldir her zaman."

Vatandaşlardan Gülsüm Akan da Kılıç'ın bu davranışını çok güzel bulduğunu belirterek, "Çok güzel düşünülmüş. Maddi durumu kötü olan öğrenciler oluyor. Bunu ben de yaşadım. Bu, utanılacak bir durum değil. Diğer esnafların da bu durumu örnek olması lazım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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