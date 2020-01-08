İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın görevden alınması sonrasında, yeni Genel Müdür belli oldu
|08 Ocak 2020 12:49
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve vekaleten Genel müdürlüğe bakan Cafer UZUNKAYA, 3 Ocak'ta görevden alınmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne atanmıştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk, İŞKUR Genel Müdürlüğüne vekaleten, kurumda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Bekir Aktürk'ü atadı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK Hanımefendinin takdir ve tensipleriyle İŞKUR Genel Müdürü olarak göreve başladım. Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ederim. Rabbim utandırmasın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. @ZehraZumrutSBekir Aktürk (@bekirakturk54) January 8, 2020
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