1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın görevden alınması sonrasında, yeni Genel Müdür belli oldu
 08 Ocak 2020 12:49
Yazdır
İŞKUR'un yeni Genel Müdürü belli oldu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve vekaleten Genel müdürlüğe bakan Cafer UZUNKAYA, 3 Ocak'ta görevden alınmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Selçuk, İŞKUR Genel Müdürlüğüne vekaleten, kurumda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Bekir Aktürk'ü atadı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart
08 Ocak 2020 14:00		 Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti
08 Ocak 2020 13:35
RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide
08 Ocak 2020 13:25		 Birlik geciktiği için, Kurumlar Ocak ayında usulsüz araç kiralamak zorunda kalıyor
08 Ocak 2020 12:36
Elektrik arızasını gidermek için Zap Deresi'ni aşıp, dağa tırmandılar
08 Ocak 2020 12:14		 Rekabet Kurumu, 2019 birleşme ve devralma raporunu yayımladı
08 Ocak 2020 12:01
'Aşı reddi ile ilgili tartışmalar yerlileşmeyle azalacak'
08 Ocak 2020 11:13		 2 ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
08 Ocak 2020 10:29
Belediyelerde, engelli, eski hükümlü ve İş Güvenliği uzmanı istihdamına dair Genelge
08 Ocak 2020 09:08		 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
08 Ocak 2020 08:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:00 - MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart13:56 - Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış13:52 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor13:48 - Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi13:45 - Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu13:43 - Türkşeker'den 'geçici işçilere kadro' açıklaması13:35 - Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti13:32 - Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su13:30 - Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı13:25 - RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide uygulandı
13:22 - Bedensel engelli sıra arkadaşının en büyük yardımcısı13:19 - Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi13:05 - İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek13:02 - Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz12:55 - Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri12:51 - İBB, eğitim yardımı için yeniden başvuru alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 6
virüslü organ 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
gmail hesabını davetiye ile almak 1
james nunnally 1
psikolg 3
tutunamayanlar 2
geçen ayın enleri 5
iş yerinde ders çalışmak 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam