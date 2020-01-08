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İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek

Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan İmamoğlu, projenin tatlı su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti
 08 Ocak 2020 13:05
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İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından düzenlenen İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Sempozyumu başladı.

Baltalimanı'nda özel bir tesiste düzenlenen sempozyum, İSKİ tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Etkinlikte konuşan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un su tarihini ve suyun kullanım alanlarını anlattı.

Mermutlu'nun ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iklim değişikliği tehlikesine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin muhtemel etkileriyle ilgili yapılan 'iyimser' çalışmalardan birinde, 2050'ye kadar dünyadaki 520 büyük şehrin yüzde 77'sinde 'iklim koşullarında çarpıcı değişimlerin' yaşanacağı öngörülüyor. Bu iyimser çalışma, çok önemli bir şey daha söylüyor: İklim değişikliği nedeniyle, 520 büyük şehrin en az yüzde 20'sinde, bugün dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla hayatını devam ettireceği yönünde de bir öngörü var. İklim değişikliğinin yol açmakta olduğu sorunların başında, özellikle tatlı su kaynaklarının yok olması ve kapasitelerinin oldukça azalmasıyla ilgili tehdit geliyor. Su kaynaklarının korumak, geliştirmek amacıyla etkili bir 'su yönetim sistemi' kurup, işletemeyen ülkelerin gelecekleri büyük bir tehdit altındadır."

- "7'yi aşan depremler su ve kanalizasyon şebeklerine ciddi hasarlar verebilir"

Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik eleştirilerde bulunan İmamoğlu, projenin tatlı su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

İstanbul için kuraklık kadar önemli bir diğer risk konusunun deprem olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Depremlerden ardından ortaya çıkan en temel ve en hayati ihtiyaçlardan biri içme ve kullanma suyu temini ile kanalizasyon ve çevre sağlığı hizmetleri; bunlar çok önemli konular. Acil su ihtiyacı aynı zamanda deprem sonrası çıkacağı kesin olan yangınların söndürülmesi için de gereklidir. Deprem sonrasında, su ve sanitasyon hizmetlerinin verilememesinin salgın hastalıkların yayılması gibi ikinci bir felakete neden olacağını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle deprem öncesi, deprem esnasında ve depremden sonra yapılması gerekenlerle ilgili olarak, İSKİ olarak, İBB olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Tecrübeler depremlerin su ve kanalizasyon altyapısında çok sayıda ve büyük hasarlar yarattığını da ortaya koymuştur. Pek çok çalışma, büyüklüğü 7,0'yi aşan depremlerde, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerinde su ve kanalizasyon şebekelerine ciddi hasarlar verebileceği konusunda öngörüler var."
Anadolu Ajansı
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