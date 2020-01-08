1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, planlı bir olay ihbarı üzerine okula gelen polislere kartopu sürprizi yaptı. Polislerle öğrencilerin karşılıklı kartopu oynadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu
 08 Ocak 2020 13:10
Yazdır
Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi

İmranlı Kaymakamlığı polisler ile ilçede öğrenim gören öğrencilerin arasındaki bağı güçlendirmek için yaptığı çalışma kapsamında Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kartopu etkinliği planladı. Okul yönetimi polisi arayarak okulda bir olay yaşandığı ve müdahale edilmesi gerektiği ihbarında bulunuldu. Bu sırada öğrenciler, okul bahçesinde bulunan kardan tepenin arkasına saklanarak polisleri bekledi. Bir süre sonra okula gelen polis ekipleri araçlarından indiği sırada öğrenciler kartopu ile polisleri karşıladı. Polis ile öğrenciler bir süre kıyasıya bir kartopu oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, öğrencilerin polislere sarılması ile sona erdi.


Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi

'UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK'

Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, "Bizim etkinlikteki amacımız, ilçe polisimiz ile öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendirmek. Amacımıza da ulaştığımızı zannediyorum. Çocukken biz de çok kartopu oynardık. Çocukların bu etkinlikle polislere olan bakış açılarını iyi yönde güçlendirmek istedik. Bu etkinlik şimdi çocuklar için unutulmaz bir anı olacaktır" dedi.

Kar topu savaşına katılan öğrenciler ise heyecanlı anlar yaşadıklarını belirterek, polisleri çok sevdiklerini dile getirdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su
08 Ocak 2020 13:32		 Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı
08 Ocak 2020 13:30
İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek
08 Ocak 2020 13:05		 Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz
08 Ocak 2020 13:02
Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri
08 Ocak 2020 12:55		 İBB, eğitim yardımı için yeniden başvuru alacak
08 Ocak 2020 12:51
Adana'da üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek kampanyası
08 Ocak 2020 10:19		 4 ilde eğitime 1 gün ara verildi
07 Ocak 2020 23:46
Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı
07 Ocak 2020 23:28		 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
07 Ocak 2020 22:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:00 - MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart13:56 - Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış13:52 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor13:48 - Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi13:45 - Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu13:43 - Türkşeker'den 'geçici işçilere kadro' açıklaması13:35 - Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti13:32 - Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su13:30 - Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı13:25 - RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide uygulandı
13:22 - Bedensel engelli sıra arkadaşının en büyük yardımcısı13:19 - Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi13:05 - İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek13:02 - Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz12:55 - Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri12:51 - İBB, eğitim yardımı için yeniden başvuru alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haydari 1
Kezzaplı saldırı 2
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 1
spor toto süper lig 1
psikolg 3
sabiha gökçen havalimanında uçuşların ertelenmesi 1
ekpe udoh 1
bold pilot 4
Avustralyadaki yanginlar 4
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam