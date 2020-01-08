1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi
 08 Ocak 2020 13:13
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,04 puan artarak 112.815,96 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile turizm oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla 112.500-113.000 bandında dengelendi.

Analistler, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak düşünülen yatırım araçlarına yöneldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamanın sakin tonda olmasına karşın bugünkü ulusa sesleniş konuşmasının izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, artan petrol ve altın fiyatlarının TL varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'deki özel sektör istihdamının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
08 Ocak 2020 12:34		 Gün ortası döviz fiyatları
08 Ocak 2020 12:10
Gram altın 305 lira seviyelerinde
08 Ocak 2020 10:57		 Borsa güne düşüşle başladı
08 Ocak 2020 10:14
Dolar güne hafif yükselişle başladı
08 Ocak 2020 09:42		 İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
08 Ocak 2020 08:59
Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü
07 Ocak 2020 19:39		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
07 Ocak 2020 18:18
Altın 7 yılın zirvesinden döndü
07 Ocak 2020 17:37		 Dövizde gün sonu fiyatları
07 Ocak 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:00 - MYO kadrolarına atamalarda kişiye özel ilanları engelleyen düzenleme şart13:56 - Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış13:52 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor13:48 - Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi13:45 - Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu13:43 - Türkşeker'den 'geçici işçilere kadro' açıklaması13:35 - Seri muhakeme usulüyle dava bir günde bitti13:32 - Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su13:30 - Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı13:25 - RTÜK'den sigara yaptırımı... Görüntüsüne 397 kez müeyyide uygulandı
13:22 - Bedensel engelli sıra arkadaşının en büyük yardımcısı13:19 - Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi13:05 - İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek13:02 - Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz12:55 - Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri12:51 - İBB, eğitim yardımı için yeniden başvuru alacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım konut kredisinde faizi düşürdü
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
260 gerçek Bylock kullanıcısı tespit edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 5
küçük prens 5
haydari 1
süleymani'nin cenaze töreni 4
boğazlı kazak 5
geçen ayın enleri 5
Kral Şakir 1
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
sabiha gökçen havalimanında uçuşların ertelenmesi 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam