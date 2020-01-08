Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı
|08 Ocak 2020 13:30
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken İstanbul'un su kaynakları ve barajların doluluk oranını önemli oranda artırdı.
Geçtiğimiz haftalarda barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, İstanbul'a Melen'den su takviyesi artırılmıştı.
Yağışlar öncesi yüzde 34 seviyelerine inen barajlardaki doluluk oranı son yağmurlarla yüzde 50'ye yaklaştı.
2019 yılının aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 87,29 seviyesinde olurken, bu yılki 49,88'lik oran son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi oldu.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 32,95, Terkos'ta yüzde 50,41, Sazlıdere'de yüzde 42,85, Alibeyköy'de yüzde 59,62, Büyükçekmece'de yüzde 36,83, Ömerli'de yüzde 62,55, Darlık'ta yüzde 70,23 olarak ölçüldü.
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