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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. En son görüldüğü yer alan baraj gölünde yoğunlaşılan arama çalışmaları dalgıç polisler, AFAD, iz bulma ve arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekiple yapılıyor.
 08 Ocak 2020 13:52
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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. En son görüldüğü yer alan baraj gölünde yoğunlaşılan arama çalışmaları dalgıç polisler, AFAD, iz bulma ve arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik ekiple yapılıyor.

Tunceli'de 3 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi üniversiteli Gülistan Doku'nun bulunması için Valilik koordinesinde başlatılan arama çalışmalar yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor. Güvenlik güçlerinin her türlü bilgiyi değerlendirdiği arama çalışması Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde yoğunlaştırıldı. Bölgede Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar polisler dalış yaparak, AFAD ekipleri ise bot ve drone ile çalışma yapıyor. jandarmaya iz bulma ve arama kurtarma köpekleriyle baraj civarındaki alanlarda arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Aile gözyaşları arasında çalışmaları takip etti

Arama çalışmaları yerinde yakınlarıyla birlikte takip eden anne Bedriye, baba Halit Doku göz yaşlarını tutamadı. Dün olduğu gibi bugünde Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen çalışmaların yapıldığı bölgeye giderek bilgi aldı. Vali Sonel, zor anlar yaşayan aileyle ilgilendi. Aile bireyleri sağlık ekipleri nezaretinde Sonel'in talimatıyla, makam aracına alınarak bölgeden götürüldü.

Cumartesi arkadaşı ile tartışmış, yurda gitmemiş

Pazar gününden bu yana yeğeninden haber alamadıklarını ve ilgililerle görüştüklerini belirten Dayısı Mehmet Nur Kan, "Kızcağız Cumartesi arkadaşıyla tartışmış ve o akşam yurda gitmemiş. Polisinden jandarmasına, siviline kadar herkes şu anda kızın bulunması için elinden geleni yapıyor. Ancak endişemiz giderek artıyor. Herkes duacı olsun inşallah sağ salim bulunur. Tek dileğimiz budur" dedi.

Arama çalışmalarını izleyen abla Aygül Doku da kadınlara zarar verenler ve duygularıyla oynayanlara tepki gösterdi.

Öte yandan devam eden arama çalışmalarında şuana kadar kayıp kıza ait bir ize henüz rastlanamadığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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