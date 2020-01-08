1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'daki FETÖ davasında 18 sanığa hapis cezası istendi

Cumhuriyet savcısı, 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 12 sanığın aynı suçtan beraatini istedi
 08 Ocak 2020 14:11
Yazdır
Sakarya'daki FETÖ davasında 18 sanığa hapis cezası istendi

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin KHK ile kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçilerle 4 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 30 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ifadesine başvurulan tanık M.A, bir sanığı tanıdığını söyledi.

M.A, 2007 yılında Kocaali'deki bir köyde öğretmenlik yaptığını belirterek, "KPSS hazırlık için o zaman nişanlım olan eşim bana Ankara'dan kitap göndermişti. Sanıklardan M.A. arkadaşımın eşiydi, eşimden komiserlik sınavına hazırlık kitabı var mı diye sormamı istemişti. Nişanlıma söylemiştim o da kitapları gönderdi. Aradan çok zaman geçtiği için yayınevini hatırlamıyorum. Sanığın FETÖ/PDY ile ilgili eylemine şahit olmadım." dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 18 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve 12 sanığın aynı suçtan beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ayrıca 4 emniyet mensubunun "anayasayı ihlal" suçundan beraatini istedi.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık A.D, cumhuriyet savcısının "mahkumiyet" şeklindeki mütalaasına iştirak etmediğini belirterek, "17/25 Aralık sürecinden önce sohbetlere katıldığımı daha önce samimi olarak söylemiştim. 2013 yaz aylarında Şanlıurfa'ya tayinim çıkması nedeniyle bu örgütle bağım kalmamıştır, sohbetlerine gitmedim. ByLock kullanmadığım açıktır, dijital materyal raporum temiz çıkmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık F.G. de cumhuriyet savcısının iddialarına katılmadığını dile getirerek, "Derneğin hiçbir toplantısına katılmadım, aidat ödemedim. Herhangi bir silahlı terör örgütüne üyeliğim yoktur. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını ifade ederek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Bir kısım sanık ve avukatları da cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 emniyet mensubunun da bulunduğu 43 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede emniyet mensubu sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde 13 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'nın en üst düzey kadın yöneticisi etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2020 12:24		 Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7,5 yıl hapis cezası
08 Ocak 2020 12:21
Antalya'da FETÖ operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
08 Ocak 2020 12:05		 Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
08 Ocak 2020 11:48
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
08 Ocak 2020 11:15		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
08 Ocak 2020 10:46
Jandarmanın ikna ettiği sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu
08 Ocak 2020 10:31		 Eski yüzbaşıya 'ankesör'den hapis
08 Ocak 2020 10:22
FETÖ'nün 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' yakalandı
08 Ocak 2020 09:27		 İzmir'de 9 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı
08 Ocak 2020 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Diyarbakır Büyükşehir'den 'bankamatik memur' açıklaması15:27 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü15:23 - Hakan Atilla: Borsa, altın ve dövizden çok kazandırabilir15:20 - NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı15:17 - Mersin'de 'İçme sularında salgın var' paylaşımlarına yalanlama15:07 - Karamollaoğlu'ndan, ABD-İran gerilimi açıklaması14:59 - Mersin'de selin ağır bilançosu14:58 - Eski seçim sandıkları kedilere yuva oldu14:55 - Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor14:55 - 'Doktor 'şerefsiz parti' deyince ameliyat olmadım'
14:52 - 'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' haberine yalanlama14:51 - HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı14:50 - Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi14:42 - TOBB'dan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim14:36 - Antalya'dan 2020'de rekor hedefi... 17 milyon turist14:25 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak14:18 - Bebekleri uzun süre 'püre kıvamında' beslemeyin uyarısı14:15 - Sit alanından izinsiz kum alan muhtara soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece gölgenin rahatına bak 1
haydari 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
james nunnally 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
imajinasyon 2
bold pilot 5
boğazlı kazak 5
bioritmik saat 1
haftada 4 gün 6 saat mesai 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam