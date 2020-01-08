1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: 1500 yataklı araştırma hastanemizde yılda ortalama 1 milyon 200 bin hasta tedavi ediliyor ve yaklaşık 55 bin ameliyat gerçekleştiriliyor
 08 Ocak 2020 14:13
Yazdır
Atatürk Üniversitesi, 13 il ve 6 ülkeye sağlık hizmeti sunuyor

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, Erzurum'un yanı sıra 12 il ve civardaki 6 komşu ülkeden gelen yılda ortalama 1 milyon 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tıp fakültesi temel tıp bilimleri bölümünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden biri olduğunu belirtti.

Çomaklı, "Üniversite hastanemizin, Türkiye'nin yüksek öğretiminde ve 2003 yılından itibaren uygulanan 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' çerçevesinde öncü konumu, gurur vericidir." ifadesini kullandı.

Farklı fakültelerden birçok akademisyenin yürüttüğü çalışmayla parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerine yönelik uluslararası patentli ilk milli ilacın geliştirildiğini anımsatan Çomaklı, üniversitesinin topluma katkı sağlaması yönünden çok çalışan ve üreten kurum olması gerektiğini vurguladı.

Üniversitenin Erzurum'un yanı sıra 12 il ile 6 komşu ülkeye de hizmet verdiğine dikkati çeken Çomaklı, şunları kaydetti:

"1500 yataklı araştırma hastanemizde yılda ortalama 1 milyon 200 bin hasta tedavi ediliyor ve yaklaşık 55 bin ameliyat gerçekleştiriliyor. Uzman kadromuz ve kaliteli hizmet sayesinde bu sayı gün geçtikçe artıyor. Diğer taraftan araştırma ve uygulama merkezi niteliğindeki hastanemizde tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra hemşirelik ve sağlık bilimleri fakülteleri ile sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerine de uygulama eğitimleri veriliyor. Üniversitelerin büyüklüğü ve gelişmişliği, topluma katkısıyla orantılıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor
08 Ocak 2020 14:55		 Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor
08 Ocak 2020 12:12
Hayallerini 'kartondan bilgisayar' ile gerçekleştiriyorlar
07 Ocak 2020 23:40		 Birleşmiş Milletler gibi okul
07 Ocak 2020 18:59
Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı
07 Ocak 2020 17:42		 24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı
07 Ocak 2020 15:28
YÖK Başkanı'ndan, İstanbul Üniversitesi'ndeki kahvaltı krizi açıklaması
07 Ocak 2020 15:14		 Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
07 Ocak 2020 11:57
Okulun rögarı taştı, derslere ara verildi
06 Ocak 2020 17:46		 2.5 milyon çocuğa 8 milyarlık destek
06 Ocak 2020 10:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Diyarbakır Büyükşehir'den 'bankamatik memur' açıklaması15:27 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü15:23 - Hakan Atilla: Borsa, altın ve dövizden çok kazandırabilir15:20 - NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı15:17 - Mersin'de 'İçme sularında salgın var' paylaşımlarına yalanlama15:07 - Karamollaoğlu'ndan, ABD-İran gerilimi açıklaması14:59 - Mersin'de selin ağır bilançosu14:58 - Eski seçim sandıkları kedilere yuva oldu14:55 - Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor14:55 - 'Doktor 'şerefsiz parti' deyince ameliyat olmadım'
14:52 - 'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' haberine yalanlama14:51 - HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı14:50 - Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi14:42 - TOBB'dan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim14:36 - Antalya'dan 2020'de rekor hedefi... 17 milyon turist14:25 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak14:18 - Bebekleri uzun süre 'püre kıvamında' beslemeyin uyarısı14:15 - Sit alanından izinsiz kum alan muhtara soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kıyafetleri adap ve inanca göre uyarlayın 1
değişmeyen tek şey değişimdir 2
38 günlük bebeğe tecavüz eden pislik yaratıklar 1
küçük prens 5
bold pilot 5
iş yerinde ders çalışmak 3
boğazlı kazak 5
gece gölgenin rahatına bak 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
yerli otomobil neyse kanal istanbul da o kadar önemlidir 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam