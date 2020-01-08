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Diyarbakır Büyükşehir'den 'bankamatik memur' açıklaması

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Akın Erim: Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur
 08 Ocak 2020 15:32
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Diyarbakır Büyükşehir'den 'bankamatik memur' açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Akın Erim, HDP mitinginde yaralanan ve terör mağduru kontenjanından belediyeye yerleştirilen ancak mazeretsiz şekilde işe gitmediği tespit edilen çalışanın görevine son verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın yasal ve hukuki olduğunu, şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmediğini belirtti.

Erim, bir takım haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, "Patlamada iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı" başlığıyla yer alan haberde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli memur olarak çalışan Lisa Çalan'ın işine son verildiği yönünde, kamuoyunu yanıltmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik bilgilere yer verildiğini söyledi.

Lisa Çalan'ın, 2 Eylül-16 Ekim 2019 tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediğini ve bunun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından tespit edildiğini ifade eden Erim, Çalan ve aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını aktardı.

Erim, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 13. ve 16. maddeleri kapsamında yapılmış olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçılarına ilişkin hizmet sözleşmesinin disiplin hükümlerini içeren; 56. maddenin temelli çıkarılma başlıklı E fıkrasında geçen "tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz 10 gün gelmemek", 57. maddenin, 'izinsiz ve mazeretsiz olarak kesintisiz 6 gün göreve gelmeyen sanatçıların sözleşmesi res'en feshedilir" hükümleri uyarınca, Lisa Çalan'ın 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren sözleşmesinin yenilenmediğini aktardı.

"Uygulama yasal ve hukuki olup şahsa bağlı bir durum ve farklılık arz etmemektedir. Aynı tespit doğrultusunda 3 personelin daha 31 Aralık 2019'da sona eren sözleşmeleri yenilenmemiştir. Kamu görevini ifa eden tüm kamu çalışanlarının, yasal ve yönetsel sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri zorunludur." diyen Erim, şahsa bağlı uygulama farklılıklarının söz konusu olmadığını kaydetti.

HDP'nin 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'daki mitinginde düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra terör mağduru kontenjanından belediyeye yerleştirilen Lisa Çalan'ın uzun süre mazeretsiz şekilde işe gitmeden maaş aldığı tespit edilerek görevine son verilmişti.

Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
Anadolu Ajansı
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