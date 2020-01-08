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Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi

Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti. Milli futbolcuyu bedelsiz kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Everton'a teklifini sundu.
 08 Ocak 2020 14:50
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi

Beşiktaş, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı.

Cenk'i bedelsiz olarak kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücretini karşılamak için çözüm arıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limitlere göre, Ocak ayında 2 milyon TL harmaca hakkı olan siyah beyazlılar, milli futbolcunun ücreti konusunda kaynak yaratması halinde resmi adımları atacak.

Cenk Tosun Everton'da kalmak istese de, özellikle EURO 2020 öncesi sürekli forma giyebeileceği bir takımı tercih edebilir.

Bu sezon İngiliz ekibi ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı, 3 asist yaptı.
NTV
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