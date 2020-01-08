Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor
|08 Ocak 2020 14:55
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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, alışverişi kendilerinin yaptığı "Dürüstlük Manavı"nda dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanıyor.
Altınfındık İlkokulu öğretmenleri tarafından öğrencilere güzel davranışlar kazandırmak amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında, okulun koridorunda "Dürüstlük Manavı" açıldı.
Çeşitli meyvelerin yer aldığı ve görevlisi olmayan manava gelen öğrenciler, aldıkları meyvenin parasını kutuya bırakıyor. Serbest alışveriş kurallarının uygulandığı tezgahta öğrenciler, para üstünü de hesaplayarak kutudan alıyor.
Bu uygulamayla birlikte öğrenciler, doğru ve dürüst olmayı uygulamalı olarak öğreniyor. Ayrıca bu şekilde öğrencilerin meyve tüketimi de teşvik edilerek, sağlıklı beslenme imkanı sunuluyor.
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