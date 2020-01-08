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'Doktor 'şerefsiz parti' deyince ameliyat olmadım'

Çözüm sürecinin Ahmet Davutoğlu'nun sorumluluk almasının ardından süratle baş aşağı gittiğini söyleyen eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezaevinde ameliyat olacağını ancak doktor, "Sizi seviyoruz ama o şerefsiz partide ne işiniz var" deyince vazgeçtiğini açıkladı.
 08 Ocak 2020 14:55
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'Doktor 'şerefsiz parti' deyince ameliyat olmadım'

Sırrı Süreyya Önder, çözüm sürecinde dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun sorumluluk almasının ardından her şeyin süratle baş aşağı gitmeye başladığını söyledi.

Önder, Diken yazarı Kemal Göktaş ile "Kısa Dalga Podcast" için yaptığı dört bölümlük 'Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor' isimli podcast dizisinin ilk bölümünde yaptığı açıklamada, "İnsanlar 'nerede bu adam, ortadan kayboldu' falan diyorlar" diyerek, cezaevinden çıktıktan sonra hem kendisinin hem de annesinin sağlık problemleri ile uğraştığını ve yakın tarihte ameliyat olacağını anlattı.

Cezaevine girmesine neden olan davada mahkeme heyetinin kendisi ve birlikte yargılandığı Selahattin Demirtaş'tan 'uysal davranmalarını beklediğini' söyleyen Önder, "Onlar açısından uysal olsaydınız tutuklanmayabilir miydiniz" sorusuna, "Bence her halükarda tutuklanacaktık, şahsi düşüncemi soruyorsan; ama belki bu kadar ceza vermeyebilirlerdi örneğin. Bunu bilemeyiz, bu spekülatif bir şey olur" karşılığını verdi.

Cezaevine hazırlıklı girdiğini ve 11 ayda 200'ün üzerinde kitap okuduğunu veya taradığını, düşünme ve notlar alma fırsatı bulduğunu söyleyen Önder, yazdığı romanla ilgili olduğu için özellikle Süryani ve Ermeni meselesine dair okumalar yaptığını anlattı. Önder, cezaevinde iken ameliyat olmak için gittiği doktorun kendisine, "Ya biz sizi seviyoruz kişi olarak, hani bize güvenin, nasıl yapacağımız bizim işimizdir ama o şerefsiz partide ne işiniz var" demesi üzerine ameliyat olmaktan vazgeçtiğini söyledi.
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