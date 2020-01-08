1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin'de 'İçme sularında salgın var' paylaşımlarına yalanlama

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: 'Şebeke Suyu Kontrol İzleme Analizleri' kapsamında alınan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerde şu ana kadar herhangi uygunsuzluk söz konusu değildir
 08 Ocak 2020 15:17
Yazdır
Mersin'de 'İçme sularında salgın var' paylaşımlarına yalanlama

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya gruplarında İl Sağlık Müdürlüğü kaynak gösterilerek, aşırı yağışlardan doyalı içme sularının salgın hastalık riski taşıdığına dair paylaşımlar tespit ettiklerini belirtti.

Bu tür paylaşımların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Bahçacı, açıklamasında şunları kaydetti:

"6-7 Ocak'ta müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, Şebeke Suyu Kontrol İzleme Analizleri kapsamında alınan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerde şu ana kadar herhangi uygunsuzluk söz konusu değildir. Müdürlüğümüz ve MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olağan durumlarda rutin olarak su numuneleri almakta, şikayet ve olağanüstü durumlarda ise alınan numune sayısı artırılarak uluslararası standartlara uygun laboratuvarlarda gerekli analizleri yapılmaktadır. İlimiz genelinde rutin olarak 'Şebeke Suyu Bakiye Klor İzlemi' (içme suyunu dezenfeksiyon amaçlı yapılan klorlama) ölçülerek takibi yapılmaktadır. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin kayıtlarına göre bulantı, kusma ve ishal vakalarında mevsim etkisi arındırıldığında olağanüstü bir artış söz konusu değildir."

Bahçacı, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına olan güvenini sarsacak ve paniğe sokacak bu tür asılsız paylaşımlarla ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunulacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de selin ağır bilançosu
08 Ocak 2020 14:59		 Eski seçim sandıkları kedilere yuva oldu
08 Ocak 2020 14:58
Antalya'dan 2020'de rekor hedefi... 17 milyon turist
08 Ocak 2020 14:36		 Kar soğuğunun vurduğu Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
08 Ocak 2020 14:03
Diyarbakır'da düşük gelirli ailelere yüzde 50 indirimli su
08 Ocak 2020 13:32		 Sağanak, İstanbul barajlarına yaradı
08 Ocak 2020 13:30
Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi
08 Ocak 2020 13:10		 İmamoğlu: Kanal İstanbul tatlı su kaynaklarını etkileyecek
08 Ocak 2020 13:05
Bu lokantada parası olmayan öğrenciye yemek ücretsiz
08 Ocak 2020 13:02		 Üniversitenin müzisyen güvenlikçileri
08 Ocak 2020 12:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Diyarbakır Büyükşehir'den 'bankamatik memur' açıklaması15:27 - Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü15:23 - Hakan Atilla: Borsa, altın ve dövizden çok kazandırabilir15:20 - NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı15:17 - Mersin'de 'İçme sularında salgın var' paylaşımlarına yalanlama15:07 - Karamollaoğlu'ndan, ABD-İran gerilimi açıklaması14:59 - Mersin'de selin ağır bilançosu14:58 - Eski seçim sandıkları kedilere yuva oldu14:55 - Öğrenciler güvenilir olmayı 'Dürüstlük Manavı'nda öğreniyor14:55 - 'Doktor 'şerefsiz parti' deyince ameliyat olmadım'
14:52 - 'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' haberine yalanlama14:51 - HSK, 2019 yılı faaliyet raporunu yayımladı14:50 - Beşiktaş'tan Cenk Tosun hamlesi14:42 - TOBB'dan Tır Karnesi'ne yüzde 55 indirim14:36 - Antalya'dan 2020'de rekor hedefi... 17 milyon turist14:25 - Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak14:18 - Bebekleri uzun süre 'püre kıvamında' beslemeyin uyarısı14:15 - Sit alanından izinsiz kum alan muhtara soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği kadro unvanları açıklandı
İl Emniyet müdürlükleri, güvenlik soruşturmalarına dair talepleri iade etmeye başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabiha gökçen havalimanında uçuşların ertelenmesi 1
spor toto süper lig 1
ekpe udoh 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 5
gece gölgenin rahatına bak 1
Hastanelerde edep,adap ve inanca uygun giyinme 4
süleymani'nin cenaze töreni 5
değişmeyen tek şey değişimdir 2
Kezzaplı saldırı 2
tutunamayanlar 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize Güneysu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam