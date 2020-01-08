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NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklamasında bulundu
 08 Ocak 2020 15:20
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NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Twitter'dan paylaştığı mesajında, NATO'nun İran'a şiddetten kaçınması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

NATO müttefiklerinin, Irak'taki eğitim misyonuna ilişkin görüşmeler yürüttüğünü ve bu bağlamda kararlılığını koruduğunu aktaran Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.

NATO PERSONELİNDE CAN KAYBI YOK

Öte yandan bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim değerlendirmelerimize göre, NATO'nun Irak eğitim misyonunda görev alan personelimiz arasında yaralı ya da ölü bulunmuyor. Personelimizi korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz, durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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