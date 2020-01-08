Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
|08 Ocak 2020 15:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'nde baş başa yapılan basına kapalı görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.
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