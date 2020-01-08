Sel sularını eğlenceye dönüştürdü... Leğenden teknede yüzdü

Kentte dün sabah başlayan ve gece yarısı etkisini arttıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış, başta merkez Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar ilçeleri olmak üzere Erdemli, Tarsus ve Silifke ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağmurun düştüğü Mersin'de, cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok evi de su bastı. Sel suları nedeniyle park halindeki çok sayıda araç sular altında kalarak hasar gördü. Bazı araçlar ise yoldaki su birikintileri nedeniyle arızalanarak ilerleyemedi.

Leğenden tekne yaparak selin oluşturduğu akıntıda yüzdü

Sağanak yağış bir çok insan için olumsuzlukları beraberinde getirirken, bazıları için ise eğlence kaynağı oldu. Cep telefonu ile kaydedilen ve sanayi sitesi bölgesinde çekildiği tahmin edilen görüntüde, bir şahıs soğuğa rağmen üzerini çıkarak sel sularında yüzdü. Plastik leğenden tekne yapan ve 'makarna' adı verilen yüzme aleti ile sel sularının oluşturduğu akıntıya kendisini bırakan şahıs, yağmurun tadını çıkardı.