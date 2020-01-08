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1881 yılından bu yana belediye tarihinde bir ilk

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde bir ilk yaşandı
 08 Ocak 2020 15:44
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1881 yılından bu yana belediye tarihinde bir ilk

1881 yılında kurulan ilçe belediyesi tarihinde ilk kez bir ihale canlı yayınlandı. Plan Proje Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi internet üzerinden canlı izleyen vatandaşlar, Başkan Mehmet Kanar'a teşekkür etti. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan, 'Lalaşahin Mahallesi İlave Pazaryeri İnşaatı Yapım İşi İhalesi'ne 4 firma katılırken, açık usül şeklinde gerçekleşen ihale öncesinde firmaların belgeleri canlı yayında tek tek kontrol edildi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınların devam edeceğini söyleyen Başkan Mehmet Kanar, "İlçemizin için aldığımız bütün kararlardan vatandaşlarımızın haberdar olmasını istiyoruz. Yapım işi için gerçekleştirdiğimiz ihale bütün ayrıntılarıyla vatandaşımızın şahitliğinde gerçekleştirildi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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