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EGM'den İyi Partili vekile suç duyurusu

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, "Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polisin kamyoncuyu yol ortasında darp etti" iddialarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "İyi niyetli olmayan paylaşımından dolayı İyi Parti Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.
 08 Ocak 2020 16:15
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EGM'den İyi Partili vekile suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında,"Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında bir grup polisin kamyoncuyu yol ortasında darp ettiği" şeklinde yapılan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

06.01.2020 tarihinde Kayseri ili Melikgazi ilçesi Metro kavşağında kamyon ve tır sürücüleri tarafından uygulamaya karşı yapılan protestoya katılan bir kamyon sürücüsünün aracını durdurup aracından çıkarak yola yatmak suretiyle yolu trafiğe kapatmak istemesi üzerine trafik görevlilerimiz tarafından şahsa kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunulmamıştır. Şahıs ikna edildikten sonra hastaneye götürülmüş, hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir vs. söz konusu olmadığı görülmüştür.

Yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yapılan incelemede, görüntülerin kesinlikle basında yer aldığı şekilde olmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan basın açıklaması ve paylaşılan gerçek görüntülerle kamuoyuna duyurulmuştur.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ancak, 08.01.2020 tarihinde İyi Parti Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş'un şahsi Twitter hesabından paylaştığı; "İçişleri S.Soylu'ya soruyorum: Kayseri'de trafik polisleri çevirdikleri araç sürücüsünü dövüyor. Konya'da haklarını arayan kamyoncu esnafına polisler küfürler savurarak saldırıyor. Görüntüleri izledim. Ülkem adına utandım. Ülkemizde yoksa zorba bir düzen mi kurdunuz?" paylaşımının ısrarla gerçeği yansıtmayan bilgileri doğru varsayarak paylaşması, Emniyet Teşkilatımızın kamuoyundaki güvenilirliğini olumsuz yönde algı oluşturma çabası olarak değerlendirilmiştir. İyi niyetli olmayan paylaşımından dolayı İyi Parti Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Memurlar.Net
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