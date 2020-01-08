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MASAK uyardı... Şifrelerinizi başkasıyla paylaşmayın

MASAK, vatandaşlarımız aylık belli bir kazanç vaadi ile banka hesaplarını, internet bankacılığı şifrelerini ve internet bankacılığına tanımlı cep telefonu sim kartlarını başka kişilere kesinlikle vermemelidir dedi.
 08 Ocak 2020 16:06
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MASAK uyardı... Şifrelerinizi başkasıyla paylaşmayın

Terör ve suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahis ve kumar oynatılan internet sitelerine erişim engellenirken gerekli idari tedbir ve cezalar uygulanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da bu örgütlerin yeni taktiklerini internet sitesinden paylaşarak uyarılarda bulunuyor.

MASAK internet sitesinde yayınladığı bilgilendirme yazısına göre, Türkiye'de suç örgütleri ve terör örgütleri gelir elde etmek, terör faaliyetlerini finanse etmek için örgüt içinde olmayan ve daha önce suça/teröre hiç bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor.

Örgütler, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerken, üniversiteler, yurtlar, kafeler, otobüs durakları, kahvehaneler, oyun salonları gibi farklı ortamlarda vatandaşlarla iletişim kuruluyor. İrtibat sonrasında bu kişilere bankalarda hesap açtırma karşılığında aylık belli ücretler ödeme vadediliyor.

Çok sayıda farklı kişi adına açılan bu hesaplar sürekli değiştiriliyor. Ücret karşılığı çeşitli banka şubelerinde hesap açtıran vatandaşlar, bu hesapların idaresini ve kontrolünü kendilerine hesap açtırması karşılığında ücret vadeden kişilere yani suç örgütü üyelerine verirken, bu hesapların ne için kullanıldığını bile bilmiyor. Oysa başkası adına hesap açılması bile 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

BANKA HESABI, ŞİFRE VE SIM KART UYARISI

MASAK'ın "www.hmb.gov.tr/masak" internet sitesinde şu bilgilere ve uyarılara yer veriliyor:

"Ayrıca bu suç ve terör örgütleri örgüt üyesi olmayan üçüncü kişiler adına açılan ve idaresi tamamen kendilerinde olan bu banka hesaplarını toplumsal hayatımıza, ülkemizin refahına, birlik ve beraberliğimize doğrudan etki eden terör, fuhuş, yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık gibi çok ciddi suçları işlemekte, bu suçlardan gelir elde etmekte, bu suçların para trafiğini sağlamakta kullanmaktadırlar. Bu nedenlerle vatandaşlarımız aylık belli bir kazanç vaadi ile banka hesaplarını, internet bankacılığı şifrelerini ve internet bankacılığına tanımlı cep telefonu sim kartlarını başka kişilere kesinlikle vermemelidir. Vatandaşlarımız aylık belli bir kazanç vaadi ile banka hesaplarını, internet bankacılığı şifrelerini ve sim kartlarını üçüncü kişilere verdiklerinde bir yandan başkası adına hesap açılması suçunu işlemekte diğer yandan ise çok daha ciddi suçlar olan terör, fuhuş, yasadışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık gibi suçların işlenmesine iştirak etmekte ya da bu suçlardan oluşan suç gelirinin aklanmasını yani aklama suçunu doğrudan işlemektedir."

YASA DIŞI KUMAR VE BAHİS SUÇLARINA 6 YILA KADAR HAPİS

Öte yandan yasa dışı kumar ve bahis faaliyetleriyle ilgili mücadele kapsamında erişim engeli getirilen internet sitelerindeki uyarılara devam ediliyor. Bu sitelerde beyaz ekran üzerinde yer alan duyuruda hukuki mevzuata yer verilirken, aynı zamanda ihlalleri durumunda verilecek hapis ve para cezaları da vurgulanıyor.

Söz konusu uyarılarda yasa dışı kumar ve bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabildiğinin altı çizilerek, bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halindeyse hapis cezasının 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabildiği vurgulanıyor.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bütün bu faaliyetlerde bulunanlar için 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği ifade ediliyor.

Sadece bu suçları işleyenlere değil, kumar oynayan kişiye de bin lira idari para cezası verildiği ayrıca kumardan elde edilen gelire el konulduğu hatırlatılıyor.
Anadolu Ajansı
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