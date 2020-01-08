1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu

İran, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenlenen füze saldırısında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğunu açıkladı
 08 Ocak 2020 16:23
Yazdır
İran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu

İran, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenlenen füze saldırısında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun söz konusu operasyonundan sorumlu komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan, konuya ilişkin Tasnim Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Nilfuruşan, "ABD güçleri sahip oldukları teknolojiye rağmen füzelerimizin menzilini birkaç metre dahi değiştiremedi. Füzelerimiz hedeflerini tam isabetle vurdu." dedi.

ABD hedeflerine yönelik füze saldırısının General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta öldürüldüğü saate denk getirildiğini aktaran Nilfuruşan, "Bizim amacımız geniş kapsamlı bir savaş başlatmak değil. Eğer ABD devam ettirirse biz de halkımıza yakışır şekilde bir misilleme yaparız." ifadelerini kullandı.

Üçüncü ülkelere seslenen Nilfuruşan, "Bölge ülkelerine sesleniyorum. Eğer işgalcilerin (ABD) üslerinde askeri unsurlarınız varsa onlar da bizim hedefimiz olacaktır." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
NATO, İran'ın ABD üslerine saldırısını kınadı
08 Ocak 2020 15:20		 İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü!
08 Ocak 2020 09:36
İran, ABD üssünü vurdu. Trump, açıklama yaptı
08 Ocak 2020 06:41		 İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08 Ocak 2020 06:11
Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 50 kişi öldü
07 Ocak 2020 18:36		 Türkiye'de de şubeleri var... 46 milyon dolar tazminat ödeyecek
07 Ocak 2020 15:35
Kasım Süleymani'nin cenaze töreni ertelendi
07 Ocak 2020 14:19		 ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi
07 Ocak 2020 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:02 - Lise öğrencisi Müjdenur'un mektubuna 2 bin kitapla cevap16:55 - Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü16:52 - Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı16:47 - TürkAkım ile Doğalgaz'da indirim bekleniyor16:40 - Atanamayınca lastikçi oldu16:34 - Bakan Soylu: Dijital takograf süresi 6 ay uzatıldı16:31 - Denizli Valisi, doktorların ölümle sonuçlanan partisi ile ilgili konuştu16:30 - 6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?16:26 - Mutfak tüpü patladı, bir iş yeri ve 3 katlı atölye yandı16:25 - Çankırı'daki FETÖ operasyonunda 4 kişiye adli kontrol
16:23 - İran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu16:15 - EGM'den İyi Partili vekile suç duyurusu16:14 - Üniversite öğrencilerinden, kampüste köpekler toplanmasın eylemi16:12 - Sahte sağlık raporu operasyonu: 11 gözaltı16:07 - CHP'den, ABD-İran gerilimi açıklaması16:06 - MASAK uyardı... Şifrelerinizi başkasıyla paylaşmayın15:59 - Erdoğan: Doğu Akdeniz'de gerilim peşinde değiliz15:44 - 1881 yılından bu yana belediye tarihinde bir ilk
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB'in, Eğitim Takvimi uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Niye tüm atamaları bana yıkıyorsun!
8 Ocak 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı. Çok sayıda Genel Müdür görevden alındı
İran'ın saldırısından sonra altın fiyatlarında sert yükseliş
Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
Belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabileceği pozisyon unvanları açıklandı
Putin'in, Atatürk Havalimanına inme nedeni!
Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin adet atama izni
9 enstitü ve 1 yüksekokul kapatıldı
Diyarbakır'da, bankamatik memurun işine son verildi
Mehdi gelecek diyen Başdanışman istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bold pilot 5
psikolg 3
geçen ayın enleri 2
Kendi sesini garipsemek 2
haftada 4 gün 6 saat mesai 1
tutunamayanlar 2
Rafadan tayfa göbeklitepe 1
kibariye'li limonata reklamı 1
gmail hesabını davetiye ile almak 2
toki iştirakı vakıf inşatı yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş 2
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 6 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç KHGB 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş Yenişehir Ekmek Sanayi 2 İşçi Alacak
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erbaa Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam