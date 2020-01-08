Çankırı'daki FETÖ operasyonunda 4 kişiye adli kontrol
|08 Ocak 2020 16:25
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Çankırı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.
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