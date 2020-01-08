Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Mutfak tüpü patladı, bir iş yeri ve 3 katlı atölye yandı
İzmir'de, bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri ve yanındaki 3 katlı atölye kullanılamaz hale geldi
|08 Ocak 2020 16:26
|Yazdır
İzmir'de, bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında iş yeri ve yanındaki 3 katlı atölye kullanılamaz hale geldi.
Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir dönercide mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler, yan taraftaki minder üretimi yapılan 3 katlı atölyeye sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, dönercide ve 3 katlı atölyede hasara neden oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zorlu Center AVM'de kafenin çatısı çöktü
08 Ocak 2020 16:55
|EGM'den İyi Partili vekile suç duyurusu
08 Ocak 2020 16:15
|Sahte sağlık raporu operasyonu: 11 gözaltı
08 Ocak 2020 16:12
|Eski Nissan Ceo'su havalimanından böyle kaçmış
08 Ocak 2020 13:56
|Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
08 Ocak 2020 13:52
|Adliye önünde eski kulüp yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı
08 Ocak 2020 13:19
|Eskişehir'de genç avukat trafik kazasında hayatını kaybetti
08 Ocak 2020 12:33
|Rehber öğretmen ortaya çıkardı, sınıf öğretmeni istismardan tutuklandı
08 Ocak 2020 11:50
|Husumetlisine benzeyen kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
08 Ocak 2020 11:50
|Kurumun parasını hesabına aktaran zabıt katibine 14 yıl 8 ay hapis
08 Ocak 2020 11:36